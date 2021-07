Lignano piange il sindaco degli anni del boom: addio a Steno Meroi

LIGNANO - Un grave lutto ha colpito Lignano. Si è spento in ospedale A Latisana l’ex sindaco Steno Meroi. Aveva 80 anni. Originario di Buttrio giunse a Lignano nei primi anni ‘60. Nel 1968 assieme ad un collega che portava lo stesso cognome, aprì il noto studio di amministrazioni condominiali “Meroi & Meroi” e ben presto divenne il più grande studio di Lignano. Pur risiedendo a Lignano, non abbandonò mai il suo luogo d’origine, infatti quando il tempo gli permetteva ritornava volentieri a trascorrere qualche giornata nella casa di famiglia. Dopo alcuni anni manifestò una spiccata passione politica militando nel Psi, tanto che successivamente divenne segretario locale.

LA POLITICA

Nel 1980 si presentò alle amministrative e per lui fu un plebiscito. Allora non era l’elezione diretta del sindaco, ma Meroi venne designato dal Consiglio e il 26 giugno venne eletto. Rimase in carica fino al 30 maggio 1985, poi venne rieletto per la seconda volta con le stesse modalità il 31 maggio 1985, portando a termine due mandati. Fece scelte molto importanti. Tra queste la difesa di Riviera Nord, regalando un polmone di verde alla città; la valorizzazione dell’ambiente con la costruzione della condotta a mare, la realizzazione del Parco Hemingway. La stampa di allora diede molto risalto all’inaugurazione in quanto erano presenti le massime autorità regionali, il figlio del grande scrittore, il primogenito Jack, assieme al sindaco di Ketchum, città dove nacque Hemingway, l’ambasciatore Usa Maxwell Rabb, il console Usa a Trieste Franch Golino, il presidente del Fvg Antonio Comelli. Naturalmente gli onori di casa li fece Meroi. Nel luglio del 1987, quando venne lanciata in Italia la Bandiera Blu, subito Lignano ricevette il prestigioso vessillo. Alcuni giorni prima Steno Meroi, convocò in municipio un ristretto numero di operatori i per preannunciare la cerimonia di consegna. Allora nessuno conosceva ancora le finalità di tale riconoscimento. Proprio a Lignano avvenne la consegna per tutte le spiagge dell’Alto Adriatico, alla presenza dei sindaci di sette comuni. Oltre a Meroi, presente con la giunta al completo, cerano i sindaci di Cesenatico, Lido di Comacchio, Porto Tolle, Bellaria, Grado e Bibione. E poi La costruzione dell’Arena Alpe Adria e altre importanti opere.

IL RICORDO

«Ero con luiil 16 giugno scorso in occasione della presentazione di un libro su Lignano – dice il sindaco Fanotto - avevamo avuto modo di parlare e di confrontarci. Era sempre attento a quello che capitava in città ed era solito telefonarmi per scambiare qualche parola, per dare dei consigli o semplicemente per sentire la mia opinione. Steno Meroi è stato un signore della politica e dell’amministrazione di Lignano. Una persona tutta di un pezzo, un uomo delle istituzioni, verso le quali ha sempre nutrito riconoscenza e profondo rispetto. Ha vissuto anni eroici, nei quali ha compiuto scelte coraggiose e nodali – conclude - che hanno permesso di segnare la storia della nostra città. Voglio concludere porgendo sentite condoglianze alla moglie Maria e ai figli Vico e GiacomoA. Era una persona seria, talvolta anche rigida, ma dal sorriso dolce, profondamente innamorata del territorio lignanese, nel quale ha voluto per tanti anni impegnarsi attivamente, credendo fermamente nelle sue potenzialità, cercando di costruirne l’identità più intima e custodendo i valori fondamentali. L’ultima sua apparizione in pubblico la fece il 16 giugno alla Terrazza a Mare di Sabbiadoro.