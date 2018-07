Broccato e 4000 farfalle sfila la moda d'autore

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - Valentina Iannone di Avellino si aggiudica la decima edizione del concorso per stilisti “Moda d’Autore” a. «Presente, tecnologia, effimero e trasformazione; abiti che appaiono in un modo e poi si trasformano questo è ciò che è apparso nella mia mente, pensando a come rappresentare il carattere poliedrico e colorato dei nostri tempi», così ha descritto Valentina Iannone la sua collezione. Le sue creazioni vogliono conciliare due mondi che si fondono, quello del passato e del presente; da qui la scelta di un tessuto sartoriale quale iled innovativo quale ilVentiquattro gli stilisti provenienti da diverse città italiane che si sono dati appuntamento in, storico locale, uno dei simboli della nota località balneare friulana per la finale di questo evento che ha quale protagonista la moda, il “glamour” e le nuove tendenze, ideato ed organizzato dall’agenzia “modashow.it” con il Patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, di PromoTurismo Fvg, di Cnae con la collaborazione della Lignano Sabbiadoro Gestioni.Al secondo posto si è classificato Saverio Maggio di Bitonto (Ba) con i suoie sposa impreziositi da particolari farfalle realizzate a mano in materiale plastico originariamente impiegato per lastre radiografiche. In uno dei tre abiti presentati, quasi 4000 le farfalle realizzate e applicate. Nel corso della sfilata finale, presentata da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, sono intervenuti il sindaco di Lignano Luca Fanotto e il responsabile regionale Fvg di Cna Federmoda, Antonio Cantarutti.Sono stati assegnati dei premi speciali, vinti da Sonia Florian di) per la capacità dimostrata di assemblare stili e colori diversi; Anna De Leo di Udine per la teatralità dei capi; Marco Francesco Cagnina di San Giovanni Persiceto (Bo) per la minuziosa costruzione sartoriale dell’abito; Bianca Maria Gadola di San Giacomo Filippo (So) per il richiamo all’altaitaliana; Lara Mansutti di Udine che è ben riuscita a sintetizzare l’aspetto sartoriale a quello commerciale.