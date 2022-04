LIGNANO - Lignano Sabbiadoro è pronta a ripartire alla grande, dopo il difficile periodo legato alla pandemia.

L'apertura della stagione a Lignano avrà luogo sabato 30 aprile, mentre la cerimonia ufficiale si svolgerà la mattinata di domenica 8 maggio alla Terrazza a Mare di Sabbiadoro. Come da tradizione ci sarà un breve saluto delle autorità con l'alzabandiera sul piazzale antistante, poi autorità e pubblico che non mancherà certamente un nutrito gruppo di operatori, si sposteranno all'interno del complesso, simbolo della Lignano turistica.

CONCESSIONARI

«Dopo due anni di ansie da Coronavirus dice il presidente della Lisagest Manuel Rodeano ci sono buone aspettative per poter partire alla grande, come nella stagione 2019 o forse anche meglio». Il ponte di Pasqua è stato il primo banco di prova della stagione. Nonostante il tempo non fosse dei migliori, è stata positiva la presenza di un altissimo numero di turisti italiani e stranieri. Pertanto tutto fa supporre che la stagione oramai alle porte prenda il via sotto buoni auspici. Parecchi turisti giunti a Lignano per il ponte Pasqua, magari proprietari di appartamenti, sono tuttora presenti. In queste settimane i pochi ristoranti aperti lavorano bene, in particolar modo durante i week-end quando fanno il tutto esaurito. Buono pure l'andamento nel settore commerciale. Peccato però che dopo le giornate primaverili dei giorni scorsi, la temperatura si sia notevolmente abbassata in questi giorni.

CANTIERI

In queste settimane Lignano è in gran fermento sia per aperture, sia per terminare lavori di miglioria che vengono fatti tutti gli anni ad inizio stagione. Quest'anno però i lavori di ammodernamento sono notevolmente aumentati. Grazie agli incentivi statali, infatti, in questi mesi la località si è trasformata in un grande cantiere di lavori. Circolare in macchina in alcune strade interne era impossibile, altre erano addirittura chiuse al transito.

LE STRADE

Il Comune dal canto suo ha rivoluzionato l'intera penisola con un'infinità di lavori: ha rifatto chilometri di marciapiedi con nuove tecniche ingegneristiche in modo tale che abbiano una durata più lunga, in quanto in pochi anni venivano dissestati dalle radici dei pini. Sono stati rifatti pure chilometri di manto stradale, con la segnaletica, completato i lavori dello spartitraffico centrale dell'omonima via che collega Sabbiadoro e Pineta, messi a dimora diverse centinaia di pini marittimi e moltissimi altri lavori di abbellimento. Tra i vari progetti in fase di realizzazione brilla la riqualificazione di Piazza Gregorutti i cui lavori sono in fase di ultimazione. Lo stesso vale per Piazza City. Grande richiamo invece per l'avvio dei progetti di riqualificazione per la Terrazza a Mare, in occasione del suo cinquantesimo anniversario.

PROSPETTIVE

Il Comune ha interagito con la Regione ottenendo 8 milioni di euro, lavori che prenderanno il via a fine estate, con alcuni ritocchi al progetto originale di adeguamento ai tempi. Gran parte della spiaggia è già pronta ad ospitare i primi bagnanti, ma ben presto tutti i lavori saranno completati. Sugli assi commerciali di Sabbiadoro e Pineta quasi tutte le attività sono state riaperte, mentre gli alberghi stanno ultimando lavori di migliorie. I gestori degli hotel lamentano la difficoltà a trovare cuochi, aiuto cuochi, camerieri, persino personale generico. Nonostante certe difficoltà, tra gli operatori regna un certo ottimismo, con la fiducia sul fatto che sarà una buona stagione. Ma bisogna stare attenti a non abbassare troppo la guardia, perché il Covid 19 è sempre in agguato.