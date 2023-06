LIGNANO - Stagione estiva a gonfie vele a Lignano. Partita bene già in occasione del ponte di Pasqua, che ha fatto registrare buone presenze, la località balneare ha centrato gli obiettivi anche con il ponte del 25 aprile, l'Adunata degli Alpini, che ha portato a Lignano 4mila persone in alberghi, appartamenti e campeggi, ma anche con i fine settimana di Ascensione e Pentecoste. Moltissime le presenze. Alcune sere sembrava di essere in piena stagione. Il ponte del 2 giugno ha fatto sfiorare il tutto esaurito, che gli operatori della ricettività pensano di farlo con il ponte di Corpus Domini, la prossima settimana. È risaputo che quando Lignano si riempie lavorano tutti: negozi, ristoranti, pizzerie, noleggi. Quest'anno si registra un notevole ritorno dei turisti austriaci, sempre in testa come clientela straniera, seguiti dai tedeschi. Non va sottovalutata la forte crescita del mercato italiano. Secondo una recente indagine sondaggio di "Vamos Vacanze" - il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, afferma che circa il 70% dei turisti italiani scelgono per le loro vacanze l'Italia, mentre il 20% prediligono mete lontane. «Tanto per inciso, ricordiamo che la scorsa estate il turismo regionale ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, in un recente incontro a Lignano - ha fatto registrare oltre 9 milioni di presenze e quest'anno, stando all'ottimo avvio di stagione, sembra esserci tutte le premesse per superarle». «La ricettività negli alberghi e nell'extralberghiero - afferma Enrico Guerin, presidente locale di Confcommercio - attualmente è a un altissimo livello di occupazione, ma si conta di fare ben presto il tutto esaurito, che raggiungeremo la prossima settimana».



LA SPIAGGIA

Anche la spiaggia di Sabbiadoro registra un elevato numero di presenze, seguita da Pineta e Riviera, che proprio in questi giorni hanno avuto un'impennata di richieste. Ora dipenderà molto dal meteo, perché al mare ci vuole il sole per trattenere i turisti. Sul versante della nautica assistiamo in queste settimane a un grande lavoro da parte dei proprietari d'imbarcazioni, impegnati in banchina a sistemare i loro natanti per poi prendere il largo. Il settore fa registrare a Lignano cifre da capogiro con decina di miliardi che galleggiano. Ieri, fin dalle prime ore del mattino, si è registrato un intenso traffico in entrata, scorrevole fino al semaforo di Pertegada grazie al completamento della rotonda all'incrocio di Gorgo. All'incrocio di Pertegada, la mancata presenza di un agente della Polizia locale, le auto cominciano a incolonnarsi in attesa del semaforo verde sull'asse principale, con ripercussioni fino a Lignano. Anche in A4 Autovie aveva previsto giornate da bollino rosso, che si replicheranno (in uscita) anche lunedì e martedì.