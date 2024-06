Infortunio allo stadio di Lignano, operaio cade da 4 metri durante l'allestimento del concerto di Sfera Ebbasta

LIGNANO - Incidente allo stadio Teghil di Lignano, dove da giorni sono al lavoro per la preparazione del concerto di Sfera Ebbasta. Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 13 giugno, un operaio è caduto da un'altezza di quattro metri. Si tratta di un uomo di 49 anni, residente in provincia di Verona. L'uomo stava lavorando nell'allestimento dell'area delle tribune, quando è caduto facendo un volo di diversi metri. Immediato l'intervento del personale sanitario della Sores, che visitato l'uomo sul posto, è stato trasportato all'ospedale di Latisana in ambulanza in condizioni serie. Non è in pericolo di vita. Per quanto di competenza attivato anche i carabinieri della stazione di Lignano.