Rudy eletto Mister Italia: 29 anni, mamma italiana e papà marocchino

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIGNANO - Ha 29 anni, è laureato in lingue, fa il bancario, mamma italiana e papà marocchino, cittadinanza italiana e australiana; luied è il nuovo(UD). In una calda serata autunnale, sul palco lato mare del piazzale di Lignano Pineta, presentati da una sempre più affascinante- Miss Italia 1996, sono sfilati i 36 finalisti nazionali provenienti dalle varie regioni per contendersi il titolo del concorso nato nell’1983 e collegato ai maggiori male contest mondiali. In giuria infatti, oltre a giornalisti e addetti ai lavori, c’era anche Marco d’Elia rientrato da poco in Italia da Manila dove ha rappresentato l’Italia alla finale mondiale di Mister Mondo. Rudi, il neo vincitore della Finale Nazionale organizzata con il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro e da Promoturismo FVG, è del segno dello scorpione, capelli neri, occhi marrone, si definisce umile, romantico e determinato. Il suo cantante preferito è Freddy Mercury, l’attore preferito è Leonardo di Caprio, lo sportivo Cristiano Ronaldo, la squadra del cuore è il Milan. A premiarlo l’assessore al turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini.