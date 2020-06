Dal mare le urla di aiuto, i soccorritori portano a riva un ragazzo. Era completamente vestito

Soccorso in mare, lo portano a riva privo di sensi. È successo questa mattina verso le 9.30 a Lignano, dove i bagnini hanno soccorso un ragazzo di colore all'altezza del Kursaal. Il personale di spiaggia lo ha notato, tuffandosi in mare e poi portarlo a riva. Subito è scattato il protocollo di emergenza che ha fatto arrivare sul posto i sanitari del locale Punto di primo soccorso e i colleghi dell'elicottero, alzatosi in volo da Udine. Il giovane di colore era vestito. Non è escluso che si tratti di un cittadino extracomunitario, resta il giallo sul perchè fosse in mare completamente vestito. Alcuni testimoni hanno raccontato di averlo senitto urlare e chiedere aiuto. © RIPRODUZIONE RISERVATA