Schianto al rondò, l'auto vola e finisce su un fianco: 5 feriti

LIGNANO - Lo schianto alla rotatoria di Lignano, in 5 rimangono feriti. È accaduto verso le 16.40 di oggi all'entrata della località di mare. Due le auto coinvolte nell'incidente, con una di queste finita di lato in mezzo alla carreggiata. Immediato l'intervento delle squadre del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Lignano e del distaccamento dei Vigili del fuoco di Latisana, intervenute sulla Strada Regionale 354 all'altezza della rotatoria di Lignano. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati, uno dei quali rovesciato appunto sul fianco, mentre il personale sanitario del 118 si è prodigato, anche con l'aiuto dei Pompieri, per soccorrere i feriti. Tutto è ora al vaglio delle forze di Polizia, Nel botto in 5 sono rimasti feriti. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Latisana