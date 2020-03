Brucia la pineta, le fiamme arrivate a poca distanza dalle case

LIGNANO - Un incendio è divampato intorno alle 15 di oggi nella pineta a Lignano Riviera e ha interessato un'area di circa 500 metri quadri di pini marittimi e sottobosco. I Vigili del fuoco, intervenuti con squadre da Lignano, Latisana e Codroipo, hanno domato le fiamme spegnendo due fronti di fuoco arrivati a 50 e 100 metri dalle abitazioni più vicine. Le squadre hanno poi lavorato per la bonifica dell'area interessata. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Probabili cause accidentali. Ultimo aggiornamento: 19:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA