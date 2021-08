Auto a fuoco, colpa degli aghi di pino sotto la vettura Foto

LIGNANO - Incendio alle 23.40 di ieri sera, 17 agosto 2021, di un'auto nei pressi di una stazione di servizio in Viale Europa a Lignano Sabbiadoro. Giunti sul posto con un'autopompaserbatoio e un'autobotte, i pompieri friulani hanno riscontrato che il fuoco era causato da aghi di pino sotto la vettura. I Vigili del fuoco hanno quindi sollevato la macchina con i cuscini pneumatici di sollevamento in dotazione e hanno provveduto ad estinguere il fuoco sotto al mezzo. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area interessata dal principio d'incendio che fortunatamente non ha coinvolto persone.