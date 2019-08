​Vola la Pan, ecco i divieti in spiaggia e nelle strade

di Lisa Zancaner

LIGNANO (UDINE) - È tutto pronto per l'atteso appuntamento con lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Lignano, in programma domani pomeriggio, a partire dalle 16, sull'arenile del lungomare Trieste. Anche quest'anno la città balneare, oltre a essere stata il campo prove per un lungo periodo, sarà anche una tappa della stagione 2019 e la Pattuglia acrobatica nazionale si esibirà nel classico Air Show 2019: W Lignano. La Pan volerà sopra l'arenile e il centro dell'esibizione sarà...