LIGNANO SABBIADORO - A Lignano torna la corsa agli edifici che svettano in altezza. Ben presto Sabbiadoro potrebbe essere invasa da costruzioni multipiano, in quanto sembra siano già stati approvati un centinaio di progetti per nuove costruzioni. Alcuni lavori sono iniziati, per altri si attenderà settembre. A cavallo degli anni Settanta-Ottanta nel centro balneare friulano esistevano alcuni condomini a 12-13 piani nella zona di Pineta come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati