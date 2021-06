Un corpo galleggia in mare fra i bagnanti: ritrovamento choc a Lignano

LIGNANO SABBIADORO - Il cadavere di una donna in mare: giallo a Lignano. A lanciare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno notato il corpo galleggiare in mare antistante la costa lignanese. Immediato l'intervento della Guardia costiera del locale ufficio circondariale marittimo. La salma è stata portata a riva e quindi trasferita in cimitero a disposizione della Procura di Udine. Dai primi accertamenti è emerso che si tratta di una donna e che il corpo era in mare da qualche giorno. Ora gli investigatori puntano a dare una identità alla sfortunata donna e a capire cosa è successo.