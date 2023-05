"Certe notti" sul Collio con Luciano Ligabue: gita nel goriziano per la rockstar di Correggio

Gita fuori porta in Friuli Venezia Giulia per Luciano Ligabue, che ieri ha trascorso la giornata tra il Collio e il Carso goriziano in compagnia di amici alla ricerca delle caserme dove alcuni di loro hanno prestato servizio durante il periodo di naja. Da San Michele del Carso, dove ha soggiornato alla Locanda Devetak, il tour dei ricordi è proseguito verso San Floriano del Collio, dove non è mancata la degustazione dei vini tipici della regione, curata dal Castello Formentini. Per tutti un arrivo inaspettato, quando hanno aperto la porta e davanti si sono trovati lui, lo stupore è stato enorme, quasi a confine "tra palco e realtà".