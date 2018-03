Cristian muore in pochi giorni a 40 anni per una leucemia fulminante

di Paola Treppo

VARMO (Udine) - Lutto aper laimprovvisa di un operaio di 40 anni,, Chicco per gli amici, stroncato in pochi giorni da una. Qualche settimana fa l'uomo aveva notato alcuniagli occhi e alle mani causati dalla rottura dei capillari.Si era fatto visitare e gli era stata riscontrata una grave forma di leucemia. In pochi giorni, a causa di alcune, Cristian è entrato in coma ed è morto venerdì 23 marzo nell'ospedale di Udine. Il 40enne lavorava alla Metalmeccanica Fabris ed era un grande appassionato di calcio. Lascia la mamma Laura, il padre Graziano, la sorella Cristina e tanti amici.