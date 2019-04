Assale il vicino con un mattarello dopo una lite: 31enne nei guai

UDINE - Un ghanese di 31 anni è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate dopo aver colpito alla testa un coinquilino con un mattarello durante una lite. La vittima è finita in ospedale: ha riportato lesioni giudicate guaribili in 8 giorni.



I militari sono intervenuti nell'abitazione per sedare la lite fra i due coinquilini.



L'"arma" utilizzata - Il matterello - è stato posto sotto sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA