Leonardo Scarel muore a 21 anni. Due giorni prima lo schianto violento in auto vicino casa dei nonni

TERZO D'AQUILEIA - È morto dopo due giorni di agonia Leonardo Scarel, il ragazzo di 21 anni rimasto gravemente ferito dopo l'incidente stradale di martedì pomeriggio a Cervignano in via Caiù, non lontano dall'abitazione della nonna, che era appena andato a trovare.

Cosa è successo

Sulla zona stava imperversando un temporale, quando l'auto del giovane è uscita di strada finendo contro un albero. Le condizioni del giovane erano già apparse critiche sul posto, poi il trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è morto dopo due giorni. La vittima - che aveva ottenuto numerosi successi nel campo della ginnastica artistica giovanile -, aveva dato l'assenso all'espianto degli organi, in programma nelle prossime ore.