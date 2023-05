Il legno-arredo torna a volare: fatturato in crescita del 24%

UDINE - Ci hanno creduto i soci, le imprese, il territorio, la Regione. Forte di questa sinergia e della fiducia riposta, il Cluster Arredo è cresciuto ulteriormente, confermando un ruolo di primo piano nella promozione del settore legno-arredo sia a livello regionale che nazionale.



Una crescita espressa oltre che dai numeri di bilancio (+24% valore della produzione rispetto al 2022 e risultato nuovamente in utile) dall'impatto delle azioni messe in campo e dal coinvolgimento di tutti gli attori: «Vediamo ora gli effetti positivi delle priorità individuate anni fa, in primis colmare il gap nel mondo della formazione fornendo un percorso strutturale e luoghi fisici permanenti, a supporto del sistema formativo di tutti i livelli e al contempo contrastare la carenza di manodopera, fenomeno che riguarda tutti i settori manifatturieri», ha dichiarato il presidente Matteo Tonon alla presentazione del bilancio all'assemblea dei soci, presso la Casa dell'Immacolata a Udine.



PIATTAFORME INNOVATIVE

Proprio qui da poco è stata inaugurata la "Innovation Platform Arredo Imbottito", che ospiterà un laboratorio di tappezzeria in collaborazione con Enaip e Regione che ha già raggiunto al primo corso 26 candidature: «Obiettivo centrato, puntiamo a una manifattura in grado di tramandare i valori del made in Italy - commenta Tonon -. Riscontriamo che stiamo facendo le cose giuste, con l'auspicio che il percorso a Udine trovi in futuro sempre più la partecipazione delle aziende per dare così vita a numerose edizioni e iniziative». Stessi successi si registrano a Brugnera alla Innovation Platform Tecnologie del Mobile realizzata in collaborazione con Assopannelli - FederLegno Arredo presso la sede dell'istituto Carniello, dove il recente workshop sulla bordatura ha raccolto ben 120 partecipanti.

Un comparto, quello del legno arredo, che si è riposizionato e la cui immagine è enormemente cambiata: «Quindici anni fa - ha sottolineano Tonon - non compariva tra i maggiori propulsori di sviluppo del sistema produttivo; ora tutti sono consapevoli di quanto sia strategico ed innovativo il nostro comparto a livello regionale e internazionale».

All'assemblea dei soci hanno portato i saluti Vittorino Boem, presidente della Fondazione Casa dell'Immacolata che ha ospitato l'incontro, Franco di Fonzo e Marco Vidoni, in rappresentanza rispettivamente di FederLegno Arredo e Confinduatria Udine, Giusto Maurig per Confartigianato. Ha chiuso l'incontro il direttore del Cluster Carlo Piemonte.