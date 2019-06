Legambiente: bandiera nera a parroco e presidente del Fvg

di Antonella Lanfrit

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una bandiera nera, due verdi e, novità, una bandiera grigia, dedicata a ciò che non è ancora accaduto ma le cui premesse sono poco promettenti secondo la logica ambientalista. È questo il mazzo di «giudizi» che Legambiente Fvg ha espresso per il 2019 nell'ormai consueto appuntamento in cui l'associazione analizza fatti e parole del territorio con il criterio della sostenibilità, soprattutto ambientale. La bandiera nera è simbolicamente attribuita al presidente della Regione,...