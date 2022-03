Le fiamme mandano in fumo un ettaro di campagna: vigili del fuoco al lavoro per quasi due ore

CODROIPO - Le fiamme improvvise e poi il vento, per i Vigili del fuoco un intervento non semplice prima di avere ragione dell' incendio. Ha richiesto circa 90 minuti lo spegnimento e la successiva bonifica di un incendio di sterpaglie che ha impegnato la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo dalle ore 11.15 di oggi, 19 marzo, nella zona golenale del fiume Tagliamento in località Biauzzo di Codroipo. I VVF intervenuti hanno avuto ragione delle fiamme riuscendo a contenere l'area bruciata ad un ettaro circa; successivamente hanno provveduto alla bonifica delle sterpaglie incendiate.