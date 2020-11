Lazio in campo contro l'Udinese con la maglia speciale per Maradona

La Lazio in campo con... Maradona. Lo farà contro l'Udinese domenica indossando una maglia speciale e unica. In memoria di Diego Armando Maradona i calciatori della S.S. Lazio scenderanno in campo domenica contro l’Udinese indossando una maglia speciale, con una patch dedicata al fuoriclasse argentino.

Le maglie indossate saranno messe all'asta sul sito MatchWornShirt e i fondi raccolti saranno donati per aiutare due associazioni non profit campane: “PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS” e “ASSOCIAZIONE DON PIETRO OTTENA APS”

👕🔟 Domani la #SSLazio scenderà in campo contro l'@Udinese_1896 con una maglia speciale in memoria di Diego Armando Maradona#LazioUdinese pic.twitter.com/i9nRNSi3G7 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 28, 2020

Entrambe di Torre Annunziata, e già sostenute da Ciro Immobile e dalla sua famiglia, le due onlus sono da anni impegnate in attività di solidarietà sociale sul territorio.

