UDINE - Nemmeno il Tar gli ha concesso il trasferimento da Udine a Roma negato dalla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco di Roma. Un pompiere in servizio nel Comando udinese si è rivolto ai giudici amministrativi nel tentativo di annullare il decreto che per il momento lo "trattiene" in Fvg per esigenze di servizio. L'amministrazione, infatti, nel respingere la richiesta di trasferimento, fondata sulla necessità di assistere una persona con handicap, ha fatto presente che una serie di criticità che caratterizzano il territorio di competenza del Comando di Udine: rischi antropici quali come 19 attività a rischio di incidente rilevante; due Distretti industriali di particolare rischio; tratti autostradali ad alto tasso di incidenti, in particolare il tratto di A4 Venezia-Trieste interessato dai lavori per la terza corsia; aree ad alta vocazione turistica (come Lignano Sabbiadoro che d'estate raggiunge punte di 500mila presenze; importanti attività produttive e residenziali; aree ad elevato rischio sismico, idrogeologico e idraulico. E, non per ultima, la attuale carenza di organico che caratterizza il Comando di Udine, che nell'ultimo anno ha accumulato 3.800 ore di straordinario per garantire la continuità del dispositivo di soccorso territoriale (basti pensare l'emergenza maltempo dello scorso luglio nella zona di Mortegliano).



Secondo il ricorrente, si tratta di situazioni comuni a tutti i Comandi dei Vigili del fuoco, che ogni giorno fanno i conti con la necessità di calibrare la dotazione organica al profilo di rischio, i servizio di soccorso in quattro turni e di assicurare una squadra di intervento composta da 5 unità.



Ma il Tar ha condiviso la linea del vigili del fuoco. Secondo i giudici, le sue motivazioni «non sottendono un congruo e non irragionevole bilanciamento tra l'interesse dell'amministrazione ad una efficiente gestione del personale, ai fini dell'erogazione di un servizio di primaria rilevanza, e l'interesse privato all'assistenza del soggetto portatore di handicap». I giudici amministrativi nella motivazioni della sentenza pubblicata ieri rilevano che l'amministrazione non ha negato il trasferimento facendo leva su «generiche e imprecisate esigenze di servizio, ma aspetti e criticità specifici della sede di attuale impiego del dipendente, la cui consistenza, in comparazione con le diverse esigenze che caratterizzano la sede di aspirata destinazione, non può essere sindacata dal giudice». Il ricorso è stato pertanto respinto.