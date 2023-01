Lavoratori in nero e violazione delle norme sulla sicurezza: stop a due attività e 80.000 euro di multa

UDINE - Sono stati 31 i lavoratori individuati e due le attività sospese - un centro massaggi per gravi violazioni sulla sicurezza e un ristorante etnico per lavoro nero - per un totale di 80.000 euro di sanzioni. E' il bilancio dell'operazione del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari delle Compagnie CC di Udine e Palmanova.

Presso un fondo agricolo in Codroipo è stata riscontrata la presenza di un'azienda che svolgeva attività di supporto all'agricoltura che è stata sanzionata (35.000 euro) per aver omesso di sottoporre a visita medica i lavoratori e per la presenza di un lavoratore in nero. Un'azienda di Corno di Rosazzo operante in San Giovanni al Natisone in attività di supporto all'agricoltura, è stata multata per 5000 euro per violazioni sulla sicurezza sull'omessa formazione dei lavoratori. A Udine invece un centro massaggi è stato sanzionato per 16.000 euro per violazioni in materia di redazione del Dvr, omessa formazione sulla sicurezza ai lavoratori. È stata disposta la sospensione dell'attività. Infine, in un ristorante etnico di Pradamano sono stati trovati 5 lavoratori in nero su 5 impiegati: sanzione di 20.000 euro e stop all'attività.