UDINE - Oltre 4 milioni di euro: è l'ammontare degli investimenti che Palazzo D'Aronco ha programmato per le strade cittadine, tra lavori in corso e altri che partiranno a breve. Si tratta di asfaltature, realizzazioni di marciapiedi, sistemazioni di attraversamenti pedonali: tutti interventi che secondo il programma dell'amministrazione e del vicesindaco con delega alla viabilità, Loris Michelini, serviranno a rendere più sicure le strade cittadine per automobilisti e pedoni, e a riqualificare l'assetto viario di Udine. Tra le voci più consistenti dal punto di vista finanziario, c'è un lotto per il rifacimento delle pavimentazioni bituminose: più di 758 mila euro che serviranno per risistemare alcune importanti strade della città come via Chiusaforte (nel tratto compreso tra Via G. Pieri ed il piazzale Kolbe); via Planis (nel tratto compreso tra l'intersezione con via G. D'Artegna ed il numero civico 120); via San Valentino (tra via Pracchiuso e l'intersezione di Via Bersaglio); viale Vat (tratto compreso tra il civico 29 e l'intersezione con la rotatoria con via Gorizia, solo mezza carreggiata); e viale Europa Unita, tra via De Rubeis e via Percoto compresa. I lavori dureranno 140 giorni ed è in predisposizione la gara per assegnarli.



ASFALTATURE

Il Municipio sta preparando anche un altro appalto per le asfaltature: questa volta, l'importo è di 530 mila euro e il cantiere, che una volta partito durerà quattro mesi, riguarderà via Isonzo (tratto compreso tra via Gorizia e via Bernardinis); via Baldasseria Bassa (tra l'incrocio con via dei Parti e il civico 322), viale della Vittoria (tra l'ingresso al parco della Rimembranza e piazzale Osoppo). In programma c'è anche la manutenzione delle strade in porfido: 450 mila euro per lavori che toccheranno via Cortazzis (19 giorni di cantiere); via Palladio e via Petracco (50 giorni) e il tratto tra via Poscolle, via Canciani e via Battisti (111 giorni) per una durata complessiva di 180 giorni; anche qui la gara d'appalto è in fase di predisposizione. Come detto, gli interventi riguarderanno anche i marciapiedi, per un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro suddivisi in tre lotti: il primo (finanziato dal Pnrr), prevede la sistemazione dei percorsi pedonali di via Tavagnacco e via Veneto ed entro questo mese sarà approvato il progetto esecutivo per procedere poi con la gara mentre i lavori si stima partano verso marzo del 2023 per concludersi ad agosto.



LAVORI

Il secondo lotto, sempre da 500 mila euro, sistemerà via Nodari, via Villa Glori, via Siracusa, via Abbazia, via Pordenone, via Brigata Re e via Adige, approvazione progetto esecutivo nella giunta di oggi: anche qui i lavori saranno consegnati entro il prossimo marzo, per finire a dicembre 2023. Il terzo, infine, partirà entro aprile del prossimo anno (con fine entro dicembre) e coinvolgerà via Risano, via Fistulario, via Planis sud, via Peschiera e via Bixio. Sono già in corso, invece, i lavori sui marciapiedi delle vie Tolmezzo, Chisimaio, Valeggio, Pellis, di Toppo, Caccia, D'Orlandi e Verzegnis mentre a fine mese inizieranno quelli su via Valeggio, Soffumbergo, S. M. del Gruagno, Sebenico, Ivrea, Argentina, Padova. Alcune strade della città avranno invece delle sistemazioni più generali, come ad esempio via Rivis, dove saranno rimessi a posto marciapiedi e carreggiata per un importo di quasi 107 mila euro (i lavori saranno consegnati entro fine mese e dureranno 90 giorni); ci sarà da attendere ancora un po', invece, per via Ramandolo (e relativo parcheggio) la cui partenza lavori è prevista per marzo 2023 (280 mila euro). Altri 140 mila euro saranno investiti per la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclabili in via Cadore (piazzale don De Roja e via Dormisch) e in viale delle Ferriere (via Scalo Nuovo): il cantiere partirà a novembre. Infine, l'amministrazione prosegue gli interventi di superamento delle barriere architettoniche, con l'installazione di pensiline dei bus accessibili a tutti in piazza Primo Maggio, via Lombardia, via Pozzuolo, piazzale Cella e via Bariglaria (200 mila euro e avvio lavori entro dicembre).