Lavori senza sosta: chiusura notturna fra Latisana e il nodo di Palmanova

di Marco Corazza

Non si sono mai fermati i lavori per la realizzazione della terza corsia, nemmeno d’estate, ma sono stati “traslati” i lavori che avrebbero richiesto la chiusura dell’autostrada per non creare disagi al traffico di chi andava in vacanza. Ora che i flussi sono rientrati nella normalità, i week end vengono nuovamente utilizzati per lavorare in notturna. Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 sono in programma il varo del nuovo cavalcavia di svincolo del casello di San Giorgio di Nogaro e la demolizione completa del vecchio ponte sul nodo di Palmanova lungo la direttrice Trieste-Venezia.Questi interventi comporteranno la chiusura dell’autostrada A4 dalle 21 di domani, sabato 14, alle 7 di domenica 15 tra Latisana e il nodo di Palmanova in entrambe le direzioni. Il casello di Palmanova sarà chiuso in direzione Venezia, ma aperto in direzione Trieste o Udine. Il casello di Latisana sarà chiuso in direzione Trieste ma aperto in direzione Venezia. Il casello di San Giorgio chiuso in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la A23, non sarà percorribile il tratto da Udine Sud al nodo di Palmanova, quindi il casello di Udine sud sarà aperto solo per chi deve andare a Tarvisio. Tutti gli itinerari alternativi sono segnalati con le frecce gialle.