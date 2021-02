Al via i lavori sulla rampa per la A23:uscita obbligatoria a Palmanova

Lavori nel weekend in autostrada, chiude la rampa allo snodo di Palmanova. Proseguono – come da programma – i lavori nel Nodo di Palmanova (bivio di intersezione A4/A23) per il completamento delle opere previste nel primo sub lotto del quarto lotto (Gonars – Nodo di Palmanova) della terza corsia. Il cantiere si concentrerà sulla rampa di collegamento della direttrice Trieste – Udine nella quale sono previsti una serie di interventi (condizioni meteo permettendo): fresatura e stesa di nuova asfaltatura necessaria a raccordare il manto stradale esistente con quello nuovo; eliminazione delle barriere di sicurezza provvisorie e sostituzione con le nuove barriere metalliche; installazione del nuovo impianto di illuminazione; e rifacimento della segnaletica orizzontale.

Per consentire il regolare svolgimento del cantiere dalle 21 di oggi, venerdì 5 febbraio, alle 5 di lunedì 8 la rampa non sarà percorribile e quindi chi proviene da Trieste ed è diretto a Udine/Tarvisio (A23) potrà uscire a Palmanova, proseguire per la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle, e riprendere la A23 al casello di Udine Sud, oppure seguendo la direttrice di marcia per Venezia potrà uscire a San Giorgio di Nogaro e rientrando al medesimo casello reimmettersi in A4 in direzione Trieste per poi deviare in A23.

