Sette lavoratori rumeni in nero nel vigneto, azienda agricola multata per oltre ventimila euro

SEDEGLIANO (Udine) - Impiegava sette lavoratori in nero nella propria vigna e per questo un imprenditore agricolo friulano è stato multato in seguito a un controllo effettuato dal nucleo dei carabinieri ispettorato del lavoro di Udine.

E' accaduto giovedì 28 maggio, quando i carabinieri si sono recati per un'ispezione in un'azienda agricola di Sedegliano, in provincia di Udine, assieme ai colleghi della stazione di Codroipo. Nella vigna hanno trovato sette lavoratori, di nazionalità rumena, impiegati in nero e senza adeguate protezioni di sicurezza previste dai nuovi decreti anti coronavirus. Per il titolare dell'azienda agricola è scattata la denuncia e multa per non aver aggiornato il documento di valutazione dei rischi e per non aver informato i lavoratori relativamente ai rischi, oltre a non averlo sottoposti alle visite mediche preventive, seguita dalla sospensione dell'attività. L'ammontare complessivo di multa e sanzione amministrativa supera i ventimila euro Ultimo aggiornamento: 11:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA