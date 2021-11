Investita mentre attraversa la strada: muore a 39 anni dopo aver lottato per 6 giorni

UDINE - È morta la notte scorsa all'ospedale di Udine, dov'era stata ricoverata in condizioni disperate dal 3 novembre, la donna di 39 anni, Lavinia Amalia Mitrea, che era stata investita mentre stava attraversando la strada a Martignacco. I famigliari della vittima hanno dato l'assenso al prelievo degli organi.

Sull'incidente indagano le forze dell'ordine: la donna, residente a Gemona, era appena uscita da un parcheggio e si stava dirigendo a piedi verso una delle attività economiche presenti sull'altro lato della carreggiata quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stata investita da una vettura alla cui guida c'era una donna residente in zona, che si è subito fermata per prestare soccorso e ha lanciato l'allarme. L'automobilista è ora indagata per omicidio stradale.