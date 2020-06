Tedeschi lasciano l'auto in sosta: scassinata, spariti 75mila euro tra contante e ori

LATISANA - Ignoti hanno messo a segno un furto da 75 mila euro, tra denaro contante, monili in oro e alcuni orologi preziosi, dopo aver scassinato una vettura in sosta a Latisana. L'episodio è avvenuto durante una pausa pranzo: alcuni cittadini tedeschi avevano lasciato nell'abitacolo della loro vettura una borsetta che ha attirato l'attenzione dei ladri. Questi ultimi, dopo aver forzato la serratura del veicolo, si sono impossessati degli oggetti di valore e sono fuggiti. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Latisana e dei colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia. Ultimo aggiornamento: 20:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA