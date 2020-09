Il treno investe una persona a 300 metri dalla stazione di Latisana: traffico bloccato sulla Trieste-Venezia, incidente anche a Bologna, linea in tilt

LATISANA (UDINE) - Il treno investe una persona a Latisana, traffico sospeso sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia . Dalle 7.50 di questa mattina la linea è interrotta per l'investimento di una persona a Latisana a circa 300 metri dalla stazione, in prossimità del supermercato "D+". Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con i Vigili del fuoco e la Polizia ferroviaria per le indagini.



Gravi i disagi sulla circolazione ferroviaria. Tra San Giorgio di Nogaro e Latisana sono attivi i servizi sostitutivi con bus. A Latisana l'azienda dei trasporti Atvo ha in funzione il servizio per Portogruaro, San Donà, Aeroporto, Mestre e Venezia.



Aggiornamento - ore 9:25



Il traffico è fortemente rallentato, in atto gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.



Maggior tempo di percorrenza fino a 125 minuti per i treni in viaggio





Per le Ferrovie sono stati coinvolti:



• FR 9466/9467 Trieste Centrale (6:45) - Roma Termini (12:00)

•FR 9707 Milano Centrale (7:45) - Trieste Centrale (12:05)

• RV 2206 Trieste Centrale (6:16) - Venezia Santa Lucia (8:21)

• RV 2210 Trieste Centrale (9:16) - Venezia Santa Lucia (11:21)

• RV 2207 Venezia Santa Lucia (9:39) - Trieste Centrale (11:44)

• RV 2209 Venezia Santa Lucia (10:39) - Trieste Centrale (12:44)



Cancellati i treni

• RV 2205 Venezia Santa Lucia (7:39) - Trieste Centrale (9:44)

• RV 2208 Trieste Centrale (8:16) - Venezia Santa Lucia (10:21)



Instradati su altri percorsi

IC 584/83014/83713/585 Trieste Centrale (7:21)- Roma Termini (15:35)







Problemi anche sulla Venezia Bologna per un investimento a Bologna



Il traffico è ancora sospeso, in atto gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.



Attivo servizio sostitutivo con bus tra Bologna e Casalmaggiore.

Treni direttamente coinvolti:



• IC 584/585 Trieste Centrale (7:21) - Roma Termini (15:35)

• RV 2230 Bologna Centrale (10:12) - Venezia Santa Lucia (12:20)

• RV 2250 Bologna Centrale (7:15) - Venezia Santa Lucia (9:20)

• RV 2227 Venezia Santa Lucia (7:40) - Bologna Centrale (9:46)

• RV 2971 Venezia Santa Lucia (8:40) - Bologna Centrale (10:48)

• RV 2228 Bologna Centrale (9:15) - Venezia Santa Lucia (11:20)

• R 6558 Bologna Centrale (10:25) - Ferrara (11:20)

• R 11177 Ferrara (7:32) - Bologna Centrale (8:20)

• R 11615 Ferrara (9:32) - Bologna Centrale (10:15)



Treni deviati su itinerario alternativo con fermata a Bologna Centrale in superficie, con maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti:



• FR 9490/9412 Salerno (5:20) - Venezia Santa Lucia (12:34)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

• FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03)

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

• FA 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34)

• FA 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) - Roma Termini (13:25)



Treni parzialmente cancellati:



• RV 2225 Venezia Santa Lucia (6:40) - Bologna Centrale (8:55): limitato a Castelmaggiore (8:38)

• RV 2970 Bologna Centrale (8:12) - Venezia Santa Lucia (10:20): origine da Castelmaggiore (8:21)

• R 11473 Rovigo (6:18) - Bologna Centrale (7:35): limitato a Castelmaggiore (7:20) Ultimo aggiornamento: 09:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA