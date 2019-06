Muore schiacciato tra le lamiere. Scontro tra auto e tir a Latisana

di Marco Corazza

LATISANA -. L'incidente è accaduto lungo la strada regionale 354 Latisana- Lignano, in prossimità del ponte che sovrasta la statale 14. Nel botto sono rimasti coinvolti il pesante mezzo e l'auto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Lignano e Cervignano con l'elicottero dei sanitari e l'ambulanza. Purtroppo per il conducente dell'auto auto non c'è stato niente da fare, deceduto schaicciato fra le lamiere dell'abitacolo. Tutto è al vaglio dei carabinieri di Latisana