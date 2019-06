In fiamme l'androne del palazzo: densa nube di fumo: 5 intossicati. ​Salvate una mamma con la bimba

di Marco Corazza

LATISANA - A fuoco l'del, inrimangono, fra cui un. L'allarme è arrivato verso le 16.30 al Numero unico 112 della centrale operativa di Palmanova. A bruciare un condominio in pieno centro a. Sul posto i Vigili del fuoco di Latisana e Lignano che hanno dovuto faticare per spegnere le fiamme.Il rogo è divampato dal quadro elettrico del condominio di via Vendramin. Dalle fiamme si è sprigionata unache ha intossicato i residenti. I vigili del fuoco di Latisana sono riusciti a portare in salvo unae il loro cane. Per loro sì è reso necessario l'intervento dei sanitari. Tutti i 5 intossicati sono stati sottoposti ai controlli, ma nessuno è fortunatamente in pericolo di vita. Solo nel tardo pomeriggio l'allarme è rientrato.