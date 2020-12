«Lasciare Giorgia Meloni in Libia». Tosoni:«Parole inqualificabili»

"Parole inqualificabili". Non usa mezzi termini Laura Tosoni del Direttivo Provinciale di Udine di Fratelli d’Italia dopo le dichiarazioni dell' ex sindaco di Remanzacco Dario Angeli, attualmente consigliere comunale che, secondo Tosoni, avrebbe "esternato parole sessiste nei confronti di Giorgia Meloni". «Le parole pronunciate nei confronti del presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dall’ex sindaco di Remanzacco Dario Angeli, attualmente consigliere comunale, eletto con una lista civica di sinistra, con delega ai rapporti con le istituzioni, sono inqualificabili - spiega Tosoni - Assistiamo all’ennesimo atto di sessismo nei confronti di una donna di destra che, a detta del signor Angeli, non ha il diritto di usare la testa, esternare e battersi per i propri ideali ma dovrebbe, invece, essere “usata” solo per altri impieghi. Alla fine del 2020, anno che già è stato caratterizzato da una situazione generale alquanto grave e, per certi versi, drammatica, è inconcepibile assistere ancora a queste distinzioni fra donne di sinistra, considerate di serie A, e donne di destra, di serie B. Donne, le prime, che vanno difese sempre e comunque a spada tratta, mentre le seconde sono condannate a prescindere, solo per il semplice fatto di respirare, figuriamoci se poi osano esternare idee proprie». «Il rammarico maggiore è ”l’ascoltare” il silenzio assordante delle femministe - ribadisce l'esponente di Fratelli d'Italia - sempre pronte a schierarsi a difesa di tutto e tutti, tranne che a fianco delle loro pari genere di destra. Questo è l'ultimo, ma solo in ordine temporale, bell'esempio di democrazia e solidarietà della sinistra italiana nei confronti di chi non la pensa come loro, peggio ancora se la mente pensante è quella di una donna simbolo, di successo, come Giorgia Meloni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA