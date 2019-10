CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARANO - Tre siti di primario interesse ambientale si trasformano in altrettanti fronti di difesa ambientale sui quali il Friuli Venezia Giulia intende rafforzare gli interventi di tutela: si tratta di siti di importanza comunitaria e di particolare pregio, ossia l'area marina di Miramare (già super-tutelata peraltro dalle norme in vigore), le Trezze San Pietro e Bardelli nella Laguna di Grado e Marano e ancora, sempre in Laguna, i Relitti di Posidonia presso Grado. Parte delle misure di conservazione si applicano ai siti della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia e hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti regionali e locali sulla medesima materia, a condizione di rivelarsi più restrittive. Questi interventi integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative