Udine. Segnava con la colla le porte delle case da svaligiare: ladro 31enne arrestato

UDINE - Segnava con della colla gli stipiti delle porte delle abitazioni da svaligiare ma è stato individuato e arrestato dalla polizia a Udine. Si tratta di un uomo di 31 anni, originario della Georgia. Nella notte di venerdì scorso, poco dopo le 4, le Volanti della Questura sono intervenute in via San Valentino a seguito della segnalazione di un residente, che aveva sorpreso una persona introdursi furtivamente all'interno di un condominio. L'uomo è stato sorpreso mentre si trovava nelle cantine ed è stato fermato dopo un breve inseguimento. Aveva con sé: cacciavite, piccola torcia elettrica, plastica per aprire le serrature e un tubetto di colla, con il quale aveva precedentemente «segnato» tutte le porte d'ingresso dei vari appartamenti del condominio, apponendo un sottilissimo e quasi invisibile filo di colla tra la porta e lo stipite, per verificare, in un secondo momento, quali fossero disabitati e quindi da svaligiare indisturbato.

L'uomo è stato arrestato per la resistenza opposta agli agenti, la violazione di domicilio e per il reingresso illegale in Italia - era stato espulso per 5 anni -, e deferito, in stato di libertà, per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e ricettazione, in quanto trovato in possesso di una city bike, privo di qualsiasi titolo o giustificazione. Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.