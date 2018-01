Sente degli strani rumori: apre la porta di casa e caccia il ladro

di Paola Treppo

MONFALCONE (Gorizia) - È notte quando una donna divieneda uno strano rumore mentre si trova nella sua abitazione. Si alza dal letto e capisce che unsta cercando di entrare in casa forzando la porta. È da lì, infatti, dall’ingresso, che arrivano i rumori. La donna non si perde d’animo, anzi:al malvivente di andarsene.Quest’ultimo, preso alla sprovvista, stupito dalla reazione,. Intanto la donna chiama la polizia e sul posto, dopo pochi minuti, arrivano gli agenti della squadra volante del Commissariato di Monfalcone che si mettono sulle tracce del ladro. L’uomo viene rintracciato a poca distanza dalla casa dove aveva cercato di entrare per rubare: la descrizione fornita dalla donna, molto precisa, permette alla polizia di identificare il malvivente che vienein flagranza per tentato furto in abitazione. La donna, tra l'altro, lo riconosce.Si tratta di un pluripregiudicato di 62 anni di Monfalcone, M.L.F. le sue inziali. Sottoposto a una perquisizione, viene trovato in possesso di un coltello, di un paio di forbici e di alcune punte di. Era con queste ultime che il ladro aveva cercato di forzare la porta dell’abitazione della donna, quella notte: i fori trovati sull'infisso risultavano infatti del tutto compatibili con quelle punte di trapano. Gli arnesi atti allo scasso sono stati posti sotto sequestro e il 62enne è stato portato neldi. I fatti risalgono a domenica scorsa, 14 gennaio, e in questi giorni la posizione del monfalconese è al vaglio della divisione anticrimine della questura di Gorizia per l’adozione di una misura di prevenzione nei suoi confronti, visti i numerosi precedenti.