Arrestato in Albania il "re" dei furti in appartamento in Veneto e Friuli

PORDENONE - L'Albania ha estradato in Italia un ladro albanese, ricercato dalla Giustizia italiana perché condannato a 14 anni, 8 mesi e 28 giorni di carcere. Si tratta di Gentan Gionaj, 39 anni. La cattura del ricercato è stata resa possibile grazie agli investigatori della Squadra Mobile di Pordenone. L'albanese è stato condannato per numerosissimi furti in abitazione, reato nel quale si era "specializzato" ed era un vero esperto, commessi tra il 1999 ed il 2004 nelle province di Treviso, Udine, Venezia e Pordenone ed in particolare furti in abitazione commessi a Majano (UD) in data 14.02.2003, Codroipo (UD) in data 25.02.2003, Basiliano (UD) in data 28.01.2003, Gaiarine (TV) in data 30.03.2004, Basiliano (UD) in data 24.11.2004, Mereto di Tomba (UD) in data 31.03.2003, Mortegliano (UD) in data 26.11.2004, Torre di Mosto (VE) in data 25.11.2004, Lestizza (UD) in data 18.11.2004, Coseano (UD) in data 08.11.2004, Vazzola (VE) in data 07.12.2002 ed i reati di ricettazione commessi a Santa Lucia di Piave (TV) in data 09.02.1999, San Vito al Tagliamento (PN) in data 16.11.2004.



Gentan Gionaj, dopo la condanna, si era reso irreperibile ma nello scorso mese di settembre è stato localizzato in Albania dagli investigatori della Squadra Mobile di Pordenone, che hanno ottenuto un mandato di Cattura Internazionale. L’arrestato, accompagnato in Italia dall'Interpol con un volo Tirana-Roma, è ora nel carcere di Civitavecchia per scontare la pena.

