Ladro acrobata rubava negli appartamenti, arrestato: recuperati gioielli e 15 orologi di lusso

UDINE - A seguito della recrudescenza dei furti in abitazione consumati nelle ultime settimane a Udine, ove l’autore agiva, in alcuni casi, arrampicandosi sulle abitazioni raggiungendo i piani superiori tramite le grondaie, tubature o ponteggi, il personale della Squadra mobile ha dato corso a una serrata attività d’indagine che ha consentito la sera del 15 gennaio scorso di individuare l’autore di alcuni furti consumati e tentati nei giorni precedenti in città. L’uomo è stato fermato dalla polizia a Udine, mentre faceva rientro presso l’abitazione di una connazionale, ove dimorava.

All’atto del controllo l’uomo veniva trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e pertanto veniva sottoposto a perquisizione, che consentiva di rinvenire, all’interno dell’appartamento, almeno un centinaio di monili d’oro e vari preziosi, una quindicina di orologi di pregio, una ventina di monete antiche verosimilmente d’oro, diverse borsette griffate, nonché altri oggetti probabilmente di provenienza delittuosa. Nel corso della stessa serata, due vittime dei furti consumati negli ultimi giorni hanno riconosciuto una parte dei monili sequestrati. Viste le risultanze investigative, i gravissivi indizi di colpevolezza ed il concreto pericolo di fuga, l’uomo, d’intesa con la Procura della Repubblica di Udine, é stato sottoposto a fermo e associato alla casa circondariale di Udine per le ipotesi di reato di furto in abitazione e ricettazione. La connazionale, una donna di 41 anni, é stata indagata in stato di libertà per l’ipotesi di reato di concorso in ricettazione.