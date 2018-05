Ladri nelle scuole: rubati i soldi in segreteria e 22 computer portatili

di Paola Treppo

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) -nella notte nel complesso scolastico didel Friuli che comprende l'e la. Ad accorgersi dell'effrazione sono stati, questa mattina presto, martedì 8 maggio, gli addetti che per primi hanno raggiunto la struttura educativa. Hanno trovato due porte forzate e hanno chiamato la polizia di Stato del locale Commissariato.Gli agenti, coordinati dal vicequestore aggiunto Michelangelo Missio, hanno eseguito un sopralluogo insieme ai colleghi della scientifica. Dalla scuola di agraria sono stati rubati venti, 200 euro in contanti che erano stati messi in alcune buste nella stanza della segreteria e tutte le monetine che erano dentro alla cassetta di treper la distribuzione automatica di bevande e alimenti. Dall'Ipsia Mattioni sono stati rubati altri due notebook. I poliziotti visioneranno adesso le immagini della video sorveglianza e rileveranno le impronte per cercare di risalire ai responsabili dei furti.