Tv nuova, piumini e diamanti sotto l'albero: i ladri rubano tutti i regali

di Paola Treppo

UDINE e GEMONA DEL FRIULI - Neanche il tempo di scartare i: ientrano in casa senza essere visti né far scattare l'allarme ei doni. È successo nella tarda serata di ieri, giovedì 28 dicembre, adel Friuli, nella parte alta della cittadina.Intorno alle 20, i malviventi sono penetrati in una abitazione dopo aver forzato la porta e hanno rubato unanuova, imballata, che era un regalo messo sotto l'albero, ancora da mettere in funzione. Poi hanno frugato nelle altre stanze e hanno arraffato un caldoe dei. Dopo un paio d'ore, intorno alle 22, sempre in questa zona di Gemona, i ladri, probabilmente sempre gli stessi, hanno scassinato un infisso di una altra abitazione dalla quale è sparito, pure in questo caso, un costoso piumino. Sui due casi indagano i carabinieri.​Nella pomeriggio di ieri, infine, ma a, furto in un alloggio che era stato lasciato incustodito; approfittando dell'assenza dei proprietari, i ladri hanno forzato la porta e poi hanno rubatoe monili in oro; il danno è molto ingente. Ad accorgersi del "colpo" è stato il vicino di casa che, intorno alle 17, ha notato la porta aperta, scassinata, e ha chiamato i militari dell'Arma.