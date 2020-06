Ladri maldestri tentato il furto in oreficeria, ma spaccano la vetrina sbagliata

TOLMEZZO - Presa di mira nella notte l’oreficeria Cjase d’Aur di Patrizia Negri in centro a Tolmezzo. Ma i ladri attaccano la vetrina del negozio vicino. I malviventi hanno usato probabilmente un diamante per segnare il vetro rinforzato della vetrina e quindi hanno un corpo contundente, forse un martello, per sfondarla ma il colpo non è andato a segno. Danni per 20 mila euro, coperti da assicurazione. Del fatto sono stati informati i carabinieri della Compagnia del capoluogo carnico ai quali la proprietà ha presentato regolare denuncia contro ignoti, indagini in corso.

