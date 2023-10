Tentato furto in parcheggio: sfondano con una mazza il vetro della cassa. Messi in fuga dalle guardie

UDINE - Ladri in piazza Primo Maggio a Udine, mandano in frantumi con una mazza una delle casse automatiche del parcheggio coperto, ma l'arrivo delle guardie di vigilanza li mette in fuga. È successo la notte scorsa, tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, intorno alle due e mezza di notte.

I malviventi, assetati di denaro, avevano preso di mira la colonnina della cassa automatica, ma sono rimasti incastrati dalle telecamere di videosorveglianza che hanno filmato la coppia di ladri nel momento in cui tentavano il furto. L'operatore di turno della Centrale operativa del Corpo vigili notturni ha notato i due mentre sfondavano con una mazza la cassa automatica e ha subito attivato l'allarme. Beccati sul fatto, all'arrivo delle guardie, i due si sono dati alla macchia senza bottino. Sul posto una Volante della Questura di Udine.