Cinque colpi in poche ore: i ladri rubano oro, soldi e un paio di sci

di Paola Treppo

UDINESE - Cinque colpi in poche ore nelle case in provincia di Udine. Alle 20 di ieri, venerdì 16 marzo, i malviventi hanno preso di mira una abitazione didel Friuli dove sono statioro ein contanti per circa mille euro. I padroni si sono accorti della visita deial rientro e hanno denunciato l'effrazione ai carabinieri. A, nella Bassa Friulana, sempre ieri sera, colpo in una abitazione dove è stata spaccata una finestra; non è scattato l'allarme e i topi d'appartamento hanno rovistato nelle stanze fino a quando hanno trovato monili ine altri preziosi, tutti spariti.​A, invece, intorno alle 23, i malviventi si sonosu unae hanno raggiunto il terrazzino: hanno quindi forzato un infisso e sono penetrati in un alloggio, mettendolo sottosopra e rubando oro, soldi e altri beni preziosi. Aaltro colpo intorno a mezzanotte: in questo caso i ladri hanno arraffato quello che sono riusciti a trovare nelle cantine di un condominio tra cui un paio didel valore di 2mila euro. Su tutti i casi indagano i carabinieri. Un altro furto era stato messo a segno il giorno precedente adel Rojale: qui i malviventi avevano sfondato la porta di ingresso e messo a soqquadro tutta l'alloggio, a caccia di soldi e di beni di valore.