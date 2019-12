Auto fugge al controllo: dentro l'arsenale dei ladri. L'enigma del 61enne con 37 vetture intestate

UDINE - Auto sospetta: parte il controllo e scattano subito fuga e inseguimento. Un'auto con due persone incappucciate a bordo ha tentato di speronare i Carabinieri durante un inseguimento tra Campoformido e Udine. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 13 dicembre.



Fuga e inseguimento

Una pattuglia dei militari dell'Arma ha notato la vettura sospetta, una Opel Astra, nella zona residenziale di Villa Primavera Campoformido. Il conducente, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga in direzione di Udine inseguita dalla gazzella dei Carabinieri per evitare il controllo. I malviventi hanno tentato ripetutamente di speronare lateralmente l'auto di servizio dei militari.



Il 61enne con 37 auto intestate

Poi, giunti in viale Venezia a Udine, hanno abbandonato la vettura e sono scappati a piedi nelle vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. Il veicolo è risultato di proprietà di un uomo di 61 anni di Milano, formalmente intestatario di 37 automezzi. All'interno della vettura sono stati trovati numerosi oggetti atti allo scasso. Vettura e attrezzi sono stati posti sotto sequestro. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA