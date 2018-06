Derubano l'anziana in negozio poi fanno festa col suo bancomat

di Paola Treppo

MAJANO (Udine) - Ladri noleggiano un'auto per mettere a segno i loro colpi e vengono pizzicati dai carabinieri.Ormai anche per rubare pure i ladri sono costretti a emigrare, sia perché oggettivamente ci sono Paesi in cui la popolazione è più ricca, sia per avere la speranza di non essere riconosciuti e beccati, sfruttando la tecnica del "mordi e fuggi".È questo il piano che hanno architettato due cittadini romeni, che hanno sconfinato in Italia e hanno preso una macchina a noleggio per girare lungo il Nord e mettere a segno i propri colpi.A farne le spese, alla fine del marzo scorso, un'anziana di un paese della zona collinare della provincia di Udine che, mentre è intenta a fare le compere al, si è vista sfilare dalla borsa, lasciata incustodita un attimo sul carrello, il proprio portafoglio.In un attimo i due si sono fiondati fuori dal negozio e hanno fatto, sfruttando il pin che l'anziana ha cercato di camuffare in un bigliettino con svariati numeri di telefono. Così in poco tempo si sono intascati 710 euro e si sono dileguati dalla zona.La pensionata, solo una volta arrivata alle casse si è resa conto di non avere più il portafoglio e si è allora rivolta aicarabinieri.I militari della stazione di Majano, comandata dal maresciallo maggiore Silvano Michielin, le hanno fatto bloccare subito le carte e le tessere bancoposta che aveva nel portafoglio rubato e poi, sfruttando imessi a segno nell'immediato, hanno raccolto le immagini dei sistemi di videosorveglianza.Per i carabinieri inizia un paziente e scrupoloso lavoro di visione dei filmati raccolti per scorgere qualche particolare che possa permettere l'identificazione dell'uomo che, con un cappellino in testa, stava effettuando il prelievo con il bancoposta delladerubata.Alla fine spunta un fotogramma decisivo: si vede l'uomo dei prelievi a bordo di un'auto con un altro complice. Si riesce a vedere la targa. Ci sono gli elementi per scoprire l'identità dei ladri.L'auto utilizzata appartiene a unasocietà di noleggio di Milano. I carabinieri di Majano acquisiscono la documentazione firmata per il noleggio del mezzo. Negli incartamenti ci sono i documenti dei due romeni. Poi confrontano le foto con i fermo immagine dellae soprattutto dei prelievi allo sportello automatico. Sono loro due.Le precauzioni prese dai due ladri trasfertisti non sono state sufficienti e la fretta di colpire non gli ha permesso di evitare di lasciare tracce evidenti del loro passaggio.Al termine degli accertamenti svolti, i due romeni, I.C. di 42 anni e C.P. di 39, entrambi residenti in Romania, sono statia piede libero, venerdì scorso 25 maggio, per il furto del portafoglio e per l'indebito utilizzo di tessere