Razzia nella casa dell'assessore: stanze devastate dai ladri

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO AL TORRE (Udine) - Razzia nella casa dell'assessore di: abitazione devastata dai ladri. Nella mattinata di ieri, lunedì 23 luglio, l'amministratore municipale ha ritrovato la propria casa svaligiata dai ladri.I delinquenti hanno approfittato dell'assenza della famiglia e hanno. All'interno hanno rovistato ovunque alla forsennata ricerca di gioielli e di denaro, buttando per aria la biancheria nei cassetti e i vestiti nell'armadio.Alla fine si sono dovuti accontentare dei pochi spiccioli deidei figli e di una vecchia macchina fotografica. Sgomento per l'assessore che, al suo rientro dal lavoro, alle 14, ha trovato l'effetto del turbolento passaggio dei ladri.Un disordine colossale e molta paura per la intimità domestica violata. A quel punto ha chiamato i carabinieri della Compagnia di Palmanova che sono intervenuti sul posto per i rilievi e per raccogliere ogni elemento utile all'individuazione dei ladri.