La nazionale americana per i Campionati Italiani Estivi di sci di fondo

di Marco Corazza

FORNI AVOLTRI (UDINE) Ci sarà anche la squadra giovanile statunitense al via dei Campionati Italiani Estivi di sci di fondo e skiroll in programma nel prossimo weekend alla Carnia Arena International Biathlon Centre di Forni Avoltri. La giovane compagine a "stelle e scrisce" guidata da Colin Rodger Direttore Agonistico dell'Green Mountain Valley School, si presenterà al via della due giorni di gare internazionali FIS con ben 8 atleti. Il team americano schiererà infatti sette ragazzi Trey Jones, David King, Aidan Burt, Kai Frantz, Brian Bushey, Carl Kellogg e TK Despres ed una ragazza Charlotte Brown, tutti di età compresa tra i 15 ed i 19 anni. L'internazionalità e la giusta collocazione nel calendario non hanno fatto altro che aumentare l'atrattività dell'Alpe Adria Summer Nordic Festival di Forni Avoltri da parte delle nazionali straniere, che mai come quest'anno hanno deciso di prendere parte a questa manifestazione che da tre anni infiamma le estati della Carnia Arena. A soli due giorni dalla chiusura delle iscrizioni oltre agli Stati Uniti, hanno risposto presente anche 6 atleti della nazionale della Mongolia che a Forni Avoltri andranno a caccia di importanti punti FIS in ottica qualificazione alle Olimpiadi Giovanili (YOG) previste per il prossimo febbraio a Losanna.