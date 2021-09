La montagna si presenta con la cucina dell'Alpe Adria a Klagenfurt

SAPPADA - Sappada protagonista in Austria all’evento “Le giornate della cucina dell’Alpe Adria” in corso a Klagenfurt. La località montana , presente con il personale del Consorzio turistico, l’assessore al turismo Silvio Fauner , la cuoca Nadia Fontana, ha proposto, nel corso della cena dedicata al Friuli Venezia Giulia intitolata dalle Dolomiti al Mare e svoltasi al ristorante Schweizerhaus, i piatti tipici della gastronomia locale, vale a dire i Gepitschta Kropfn, la Saurnschotte e, come dolce lo strudel alle mele e il gelato al pino mugo realizzati dal pasticcere Maurizio Hoffer di Sappada.

Insieme alla località montana protagonista c’era anche Trieste: il cuoco dell’Antico Caffè San Marco ha proposto un menù esclusivo a base di pesce. “E’ stato un grande piacere, oltre che una straordinaria opportunità di promozione del nostro territorio, partecipare all’evento gastronomico di Klagenfurt, che da anni ospita migliaia di turisti - dichiara il direttore del consorzio Monica Bertarelli - ed è stato altrettanto piacevole condividere l’esperienza con una realtà di spicco come quella dell’Antico Caffè San Marco di Trieste”. “Abbiamo accolto l’invito rivoltoci dall’ufficio turistico di Klagenfurt con grande entusiasmo, è stata un’ulteriore occasione per rafforzare le relazioni con i nostri amici austriaci, ai quali siamo legati fin dalle origini di Sappada.” sono le parole di commento dell’assessore Fauner.