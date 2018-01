Pauroso incendio scoppiato nella notte distrugge un albergo al mare

di Paola Treppo

GRADO (Gorizia) - Un violentoscoppiato nella notte ha completamenteil primo piano dell'Hoteldi, un albergo ache era chiuso da settembre dopo la fine della stagione balneare 2017. Quando sono divampate le fiamme, intorno all'una di oggi, giovedì 25 gennaio, all'interno della struttura non c'era nessuno e quindi, per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita oDopo l'allarme sono giunti sul posto, in forze, i vigili del fuoco: una prima partenza da Monfalcone, con una squadra e una autobotte e poi una autobotte e una autoscala dal Comando di Gorizia. Sul posto anche il funzionario dei vigili del fuoco del Comando di Gorizia. L'immobile è completamenteIl rogo ha ridotto in cenere tutto il primo piano, quello di ingresso, della hall, area ricezione dei turisti e vani di servizio. Il fumo ha raggiunto poi i piani superiori dove ci sono le stanze dell'. Isono molto ingenti. L'immobile è stato posto sottodai carabinieri della stazione di Grado che hanno raggiunto il luogo dell'incendio, in via degli Orti, nella notte, per rilievi e accertamenti. Le squadre dei pompieri sono rientrate alle 6.15 e nella mattinata di oggi sarà eseguito un sopralluogo per capire quali possano essere le cause del vasto rogo. L'hotel si trova in una zona di Pineta abbastanza isolata. Nessun altro immobile nelle vicinanze ha riportato danni grazie al tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco.