L'eliambulanza friulana per lo spot di Intel tra Lubiana e Los Angeles

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia) -sceglieper il suo spot su. La società diha prestato servizio infatti con l’elicottero EC135 allestito comee in rete è un successo con un milione mezzo di visualizzazioni.Ladi microprocessori, componenti di rete e chip, considerata la più grande azienda in questo settore, ha puntato su Elifriulia, la storica società di servizi elicotteristici di Ronchi dei Legionari, come partner per il video pubblicitario.“How Artificial Intelligence helps doctors save lives”, lo spot racconta come l’intelligenza artificiale può aiutare i medici a determinare il miglior trattamento nei casi di emergenza. Protagonista l’Airbus EC 135 T2+ di Elifriulia, tra i primi elicotteri impiegati per l’in Friuli Venezia Giulia, allestito per occasione come un’eliambulanza.Girato presso l’aeroporto internazionale di Lubiana, il video ha impegnato un pilota e un tecnico di Elifriulia, che hanno interpretato l’equipaggio di volo, per un’intera giornata di lavoro, anche in funzione dell’allestimento di una vera e propria piazzola di elisoccorso, con tanto di imbarco e sbarco di barella.La post-produzione dello spot, invece, è stata realizzata e ambientata a Los Angeles. Elifriulia è stata più volte selezionata come partner per il mondo dei media e del grande schermo, dalle recenti riprese aeree per il sequel di “Mamma Mia!”, il celebre musical che verrà rilasciato il 20 luglio 2018 con Pierce Brosnan, Andy Garcia, Colin Firth, Amanda Seyfried e Meryl Streep, all’ingaggio per i primi due capitoli della serie di James Bond con Daniel Craig, Casino Royale, girato in parte ae in parte in Toscana, e Quantum of Solace, filmato tra Venezia e il Lago di Garda.